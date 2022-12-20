ФСС увеличит максимальный размер выплаты по больничному с 1 января

Также с 2023 года в России расширят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования.

В России увеличат максимальную сумму выплат по больничному. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба фонда социального страхования в беседе с агентством «Прайм».

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Так, методика расчета будет основывать, как и прежде, на страховом стаже работника и его доходах за предыдущие два года. Так, при стаже от восьми лет полагаются выплаты в размере 100% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%.

Однако компенсация не должна превышать установленный потолок. Например, для тех работников, у которых стаж более восьми лет, компенсация по больничному составит не больше 2736,99 рублей за день.

Также в России с 2023 года расширят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Это позволит гражданам, работающим по договорам ГПХ, также получать выплаты по больничному листу. Однако это будет возможно лишь в том случае, если сумма их страховых взносов за 2022 год была не меньше 4833,72 рубля.