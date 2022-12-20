«Единая Россия»: в 2022 году партия сумела добиться увеличения средств на поддержку граждан

Так, в 2022 году мобилизованным и добровольцам сохранили рабочие места, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

Как пишет сайт «Единая Россия», депутаты подвели итоги законотворческой работы за 2022 год и озвучили планы на 2023.

Так, в 2022 году мобилизованным и добровольцам сохранили рабочие места, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

«Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооруженным Силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счет средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы», — сказал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Также всем участникам СВО присвоили статус ветеранов боевых действий и теперь они имеют право на соответствующие меры поддержки.

«Участие в специальной военной операции войдет в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, мы с вами добились, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии. Напомню, что „Единая Россия“ выступала с этой инициативой еще в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили», — подчеркнул Андрей Турчак.

Депутат также напомнил, что дополнительные расходы выделили и на другие направления: поддержку села, занятость, НКО, волонтеров, молодежное предпринимательство.

«Строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, реконструкция почтовых отделений, большой проект социальной газификации. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряженной. Нам удалось не только сохранить финансирование партийных приоритетов, но и за счет поправок ко второму чтению увеличить расходы по ряду социальных направлений. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. И это персональная зона ответственности каждого члена нашей фракции и членов наших фракций в региональных и местных парламентах», — уточнил Андрей Турчак.

Кроме того, как отметил глава думской фракции партии Владимир Васильев, в 2022 году ввели ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 18 лет, которое затронуло более 5 миллионов детей. Также проиндексировали прожиточный минимум, установили МРОТ и увеличили пенсии.

По словам Турчака, ведущим направлением работы в 2023 году останется поддержка семей с детьми, в особенности — с детьми-инвалидами. А также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Помимо этого — бесплатный проезд детских автобусов по платным дорогам, обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов в оздоровительных лагерях, освобождение от НДФЛ материальной поддержки студентов, учет службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Также продолжится и работа над обеспечением трудовых гарантий граждан.

Что касается Рязанской области, то, по словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Павла Малкова, в текущем году все силы в регионе были брошены на реализацию народной программы.

«Реализация народной программы — в числе наших главных задач. В ней отражены очень важные для жителей области направления. Это строительство и ремонт школ, детских садов, домов культуры, спортивных и медицинских учреждений, реконструкция дорог и многое другое. В этом году строим ФОКи в Милославском, Сараевском и Скопинском районах. Продолжается строительство крытого футбольного манежа в городе Рязани. Запланировано оснащение и ввод в эксплуатацию трех физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в р.п. Шилово, Рязани и Скопинском районе. Планируется построить 15 ФАПов с использованием модульных быстровозводимых конструкций. Капитально отремонтировать 20 школ, 4 детских школы искусств, создать 7 модельных библиотек. Благоустройство сельских территорий, обновление общественного транспорта — все это отражено в проекте бюджета региона на ближайшие 3 года. По инициативе „Единой России“ ключевой статьей расходов остается социальная политика».

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырех новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.

«Уверен, мы понимаем наши общие цели и задачи, влияние той агрессивной среды, в которой мы с вами оказались. Ни 2023-й, ни 2024-й годы проще в этом смысле не будут. Поэтому каждому спасибо за эффективную работу в уходящем году. И желаю самого главного — Победы. Это цель и задача, ради которой мы все с вами работаем», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».