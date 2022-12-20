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Депутаты рязанской облдумы поучаствовали в благотворительной акции «Подари детям праздник»
Парламентарии приобрели и передали подарки для воспитанников четырех школ-интернатов региона: Шацкого, Скопинского, Касимовского, Михайловского районов.

Члены фракции партии «Единая Россия» рязанской облдумы приняли участие в благотворительной новогодней акции «Подари детям праздник». Парламентарии приобрели и передали подарки для воспитанников четырех школ-интернатов региона: Шацкого, Скопинского, Касимовского, Михайловского районов.

Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что акция проводится в Рязанской области уже 13 лет и традиционно объединяет большое число участников.

«У каждого из нас есть возможность творить добрые дела. Рад, что депутаты ежегодно поддерживают эту акцию, даря детям волшебство и праздник. Уверен, нашему примеру последуют многие земляки, и каждый ребенок получит новогодний подарок, о котором мечтал», — подчеркнул парламентарий.

К акции может присоединиться любой желающий. В торговых центрах города установлены новогодние елки с письмами-пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовленный подарок волонтеры-добровольцы передадут юным рязанцам.

Ранее сообщалось, что депутаты рязанской облдумы наградили рязанских изобретателей. Награждение состоялось в РГУ имени Есенина.

Зампредседателя Рязанской облдумы Николай Макариков наградил грамотами активистов Рыбновского района.