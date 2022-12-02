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Зеленский отказал в увольнении военнослужащим после года службы
Петицию с просьбой разместили на сайте еще в сентябре и она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию, размещенную на его сайте, пишет РИА Новости.

Петицию с просьбой разместили на сайте еще в сентябре и она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В своем ответе Зеленский напомнил закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно документам, военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда и по семейным обстоятельствам.