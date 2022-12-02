В Совфеде предложили конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков

Сенаторы пояснили, что в этом случае транспорт является орудием правонарушения.

В Совфеде предложили конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков. Об этом пишет РИА Новости .

Сенаторы пояснили, что в этом случае транспорт является орудием правонарушения. Наказание предлагают ввести по аналогии со статьей 8.28.1 КоАП «Транспортировка древесины без оформления в установленном Лесным законодательством порядке сопроводительного документа».

Также предлагается ввести само понятие «нелегальная перевозка пассажиров».

Кроме этого на заседании круглого стола, посвященного противодействию нелегальным перевозкам, обсудили вопросы регулярной перевозки пассажиров и багажа, нарушения перечисления средств за проданные билеты пассажирам и срок действия карт для тахографов.