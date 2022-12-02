В Ряжске остановили пьяного водителя на «Рено»

В Ряжске на улице Урицкого сотрудники экипажа ДПС ГИБДД с целью проверки водителя подали сигнал об остановке автомобилю «РЕНО ДАСТЕР». При общении с водителем полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,958 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, согласно которой предусмотрена санкция в качестве наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.