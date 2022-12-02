В Рязани задержали с наркотиками двоих участников «слоновской» группировки

В Рязани участников «слоновской» группировки задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Подробности в пятницу, 2 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Рязанской области в ходе реализации оперативных материалов на улице Лермонтова в Рязани задержали двоих 58-летних мужчин. В ходе личного досмотра у каждого из них обнаружили и изъяли свертки с метилэфедроном массой 2,14 грамма и 1,56 грамма.

По сведениям полицейских, в 90-е годы задержанные были активными участниками «слоновской» преступной группировки. Один из них также специализировался на карманных кражах и за различные преступления отбывал наказание в местах лишения свободы. Второй входил в ближний круг лидеров ОПГ и некоторое время являлся директором крупного предприятия. При проведении обследования в частном доме задержанного оперативники дополнительно обнаружили около 8 граммов марихуаны.

На допросе задержанные признались, что наркотики хранили для личного употребления.

В отношении них возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.