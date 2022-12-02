В Рязани задержали 42-летнего мужчину, укравшего мотоцикл

В Рязани задержали мужчину, укравшего мотоцикл. Подробности в пятницу, 2 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Двое полицейских патрулировали город. Они находились на улице Новикова-Прибоя, когда заметили мужчину, похожего на одного из разыскиваемых с ориентировки. Разыскиваемый украл мотоцикл «Днепр» из гаражного кооператива на улице Северной.

Полицейские остановили прохожего и выяснили, что 42-летний рязанец действительно является тем самым разыскиваемым с ориентировки. Злоумышленника передали оперативникам уголовного розыска. В дальнейшем похищенный мотоцикл нашли и изъяли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».