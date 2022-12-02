В Рязани 74-летняя пенсионерка передала мошенникам 300 тысяч, чтобы спасти дочь, «попавшую в ДТП»

Рязанцам вновь напомнили о популярной схеме мошенничества.

В Рязани мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку. Подробности дела в пятницу, 2 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Мошенники позвонили потерпевшей и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Неизвестные попросили передать крупную сумму денег для компенсации вреда пострадавшим и чтобы избежать уголовной ответственности. Тогда женщина передала злоумышленникам 300 тысяч рублей. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников.

Рязанское УМВД напомнило, что необходимо сделать, если звонят мошенники.

«Разговор нужно немедленно прекратить и связаться с родственником или знакомым, о котором идет речь. Убедитесь, что с ними ничего не случилось. Будьте бдительны и расскажите о способах обмана своим родителям, бабушкам и дедушкам. В случае совершения в отношении вас подобных преступлений незамедлительно обращайтесь в полицию», — заключили правоохранители.