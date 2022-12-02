В РГАТУ прошла национальная студенческая научно-практическая конференция

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла национальная студенческая научно-практическая конференция «Импортозамещение как фактор конкурентоспособности российской экономики в условиях действия международных санкций «, организованная в рамках плана мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла национальная студенческая научно-практическая конференция «Импортозамещение как фактор конкурентоспособности российской экономики в условиях действия международных санкций «, организованная в рамках плана мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.

Конференция прошла на базе факультета экономики и менеджмента, на дискуссионной площадке которого выступили представители Рязанского агротехнологического университета, РГАУ-МСХА имени Тимирязева, Финансового университета, Волгоградского ГАУ, Пензенского ГАУ, НИУ-филиала РАНХиГС (Нижний-Новгород), АПУ ФСИН России, ФГБОУ ВО РГУ имени Есенина, Филиала ЧОУ ВО «Московский университет имени С. Ю. Витте (Рязань) и других.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась декан факультета экономики и менеджмента Галина Бакулина: «Проведение конференции имеет особую актуальность. Сегодня студенческая наука является обязательным элементом образовательного процесса и одним из важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов, обладающих профессиональной культурой, способных творчески применять в практической деятельности последние достижения научно-технического и культурного прогресса!».

Галина Бакулина выразила уверенность, что доклады, заявленные на конференцию, вызовут интерес и оживленную дискуссию среди молодых ученых, и поблагодарила научных руководителей за помощь в подготовке выступлений.

На конференции обсуждался широкий спектр актуальных проблем экономики региона и России — от импортозамещения и экономической безопасности организаций агросферы в условиях геополитической нестабильности до современных подходов к обеспечению продовольственной безопасности российской экономики в условиях реализации политики импортозамещения.

Для многих студентов участие в конференции — это действительно первый шаг в науку. Более 40 студентов представили результаты своих исследований, доклады и выступления по различным научным направлениям. Всем выступающим вручили дипломы участников, а научным руководителям — благодарственные письма.