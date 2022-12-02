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В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Байдена
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не готов к переговорам с США, если условием Белого дома будет являться «уход с Украины».

В Кремле оценили вероятность переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин всегда открыт для диалога. Но, вспомнив слова американского лидера Джо Байдена о том, что переговоры с Россией возможны «только после ухода Путина с Украины», Песков заявил, что в этом случае переговоров не будет.

«Но при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров. Конечно, наиболее предпочтительный путь для достижения наших интересов — это мирными, дипломатическими средствами», — добавил представитель Кремля.