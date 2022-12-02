В Канищеве при пожаре погиб мужчина
В пятницу, 2 декабря, в доме № 22 по улице Бирюзова произошел пожар.
В Канищеве при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В пятницу, 2 декабря, в доме № 22 по улице Бирюзова произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Вызов о пожаре поступил в 13:53.
В 14:08 возгорание локализовали, в 14:13 — ликвидировали.
Во время тушения эвакуировали 15 человек. При пожаре погиб мужчина.
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