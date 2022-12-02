В «Единой России» отметили день рождения партии вместе с волонтерами

В четверг 1 декабря, руководители региональных отделений партии встретились с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии и с начала СВО помогают жителям Донбасса.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в четверг 1 декабря, руководители региональных отделений партии встретились с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии и с начала СВО помогают жителям Донбасса. Встречи прошли во всех регионах, в том числе и в недавно присоединенных.

В центральном исполкоме «Единой России» встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, Медведев отметил, что волонтерская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

«За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», — сказал Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооруженным силам.

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения — ещё раз низкий за это поклон», — сказал секретарь Генсовета.

Участники встречи рассказали о своей волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи: это не только сборка гуманитарных грузов и помощь в приобретении снаряжения, но и регулярные поездки на Донбасс и территории новых регионов.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Медведев отметил, что такие примеры «заряжают на Победу».

«Победа создается не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть», — заключил председатель партии.

Замруководителя рязанской общественной приемной партии ЕР, депутат облдумы Елена Синица рассказала, что Рязанская область одной из первых пришла на помощь жителям Донбасса и других новых территорий.

«Многие жители Рязанской области, представители бизнес-сообщества, предприятий и организаций региона, некоммерческих организаций, индивидуальные предприниматели, депутатский корпус, местные отделения „Единой России“, сторонники партии, молодогвардейцы выразили желание оказать помощь землякам — участникам СВО. Они передают в региональную общественную приемную партии одежду, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое», — отметила Синица.

Депутат поблагодарила неравнодушных рязанцев за помощь и подчеркнула, что любая оказанная помощь, даже в небольшом размере, является огромной поддержкой тем, кто находится на передовой.