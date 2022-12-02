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ТАСС: США начали менять уровень военного присутствия в Литве
Генерал В. С. Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что это связано с изменением ситуации в сфере безопасности.

США начали менять уровень военного присутствия в Литве. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил генерал В. С. Литвы Вальдемарас Рупшис, передало агентство ТАСС.

По его словам, ротационные подразделения армии США, расположенные в Литве, начали менять уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — заявил он.

Рупшис добавил, что это связано с изменением ситуации в сфере безопасности.