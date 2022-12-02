Студенты РГРТУ представят экспертам технологические проекты программы «Мой стартап»

7 и 8 декабря пройдет Demo-day, где команды представят экспертной комиссии свои проекты — их 111. 9 декабря состоится публичная презентация лучших, по решению комиссии, стартапов и награждение выпускников акселерационной программы.

В октябре в Рязанском Радиоуниверситете стартовала акселерационная программа «Мой стартап», реализуемая в рамках федерального грантового проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства.

В течение двух месяцев студенты проходили образовательный курс, включающий вебинары, стратегические и форсайт-сессии, мозговые штурмы, трекшн-митинги, мастер-классы, встречи с экспертами и успешными предпринимателями. Применяя на практике полученные теоретические знания, участникам предстояло создать с нуля технологические проекты, пройдя путь от идеи до разработки прототипа продукта и формирования бизнес-модели.

Более 600 студентов объединились в отдельные команды, каждая из которых работает над своим проектом. В акселераторе 28 потоков с разными направлениями: от VR-технологий до искусственного интеллекта, и каждый поток курируют два трекера — технический и экономический специалисты. Трекеры регулярно встречаются со своими командами, оказывают студентам консультационную помощь, помогают выбрать правильный трек развития для их бизнес-идеи и контролируют текущую работу. Внутри команд также распределены роли: есть участники, ответственные за техническую составляющую, и студенты экономических специальностей, работающие в рамках проекта в своей сфере деятельности.

Кирилл Выставкин, студент третьего курса ф акультета автоматики и информационных технологий в управлении РГРТУ, рассказал, что их команда работает над созданием программируемого дрона для тепловизионного поиска утечек на трубопроводах. «Продукт направлен на обеспечение безопасности, ведь из-за большого давления, химического воздействия, старения трубопроводов и многих других факторов растет риск возникновения утечек жидкости и, как следствие, риск крупных техногенных аварий. Утечки необходимо оперативно обнаруживать и устранять, и в этом поможет наш дрон», — отметил Кирилл.

Елена Чен, студентка магистратуры РГРТУ, участница программы, вместе со своей командой работает над программным кодом и блоком управления моторами робота, который сможет обеспечить автоматизацию процессов в работе банковского сектора и полноценно функционировать без вмешательства человека. «Пока еще ни одна компания, занимающаяся логистическими роботами, не работает в условиях, когда человек не контактирует с роботом, и меня привлекает перспектива стать первыми в решении имеющейся проблемы банковского сектора, создав нечто новое и уникальное. Мы с командой серьезно относимся к проработке даже самых маленьких и, казалось бы, незначительных деталей, так как считаем, что конечный потребитель должен получить очень качественный продукт», — объяснила Елена.

Одна из команд потока Елена Захаровой, кандидата технических наук, трекера акселерационной программы, разрабатывает систему автоматической парковки, которая позволяет не только оценить расстояние до препятствий при выполнении маневра, но и полностью заменить человека, используя измерительные данные с датчиков. «Такие системы уже существуют в зарубежных брендах автомобилей, однако на российском рынке еще не представлены ни в составе автомобилей, ни в качестве отдельных модулей», — подчеркивает Елена инновационность работы.

На потоке трекера программы Алексея Сапрыкина — кандидата технических наук, доцента кафедры систем автоматизированного проектирования вычислительных средств РГРТУ — несколько технических направлений: технологии беспроводной связи и «интернета вещей», технологии виртуальной и дополненной реальности, а также технологии искусственного интеллекта.

Один из проектов его потока называется ECOsorter — приложение-гид по переработке вторичной упаковки. С помощью него пользователь, отсканировав маркировку на упаковке продукта, получит информацию о том, как именно следует переработать данный вид упаковки и где ближайший пункт её приёма.

Не менее интересная разработка — приложение дополненной реальности «История в AR». Оно позволяет заглянуть в прошлое и увидеть 3D-модели исчезнувших архитектурных сооружений в режиме реального времени с помощью камеры смартфона. Нужно всего лишь навести ее на баннер с QR-кодом, и приложение воссоздаст историческое здание так, словно оно до сих пор существует, а также покажет краткую информацию о нем.

Алексей отметил, что участники легко и с интересом справляются со всеми задачами, так как и идеи, лежащие в основе проектов, принадлежат им самим: ребята самостоятельно выбрали, какую инновацию хотели бы разработать и с энтузиазмом подходят к делу. «Быть трекером — несомненно, очень интересный опыт. Приятно видеть, как молодые ребята с таким увлечением участвуют в разработке чего-то нового. Мне нравится, что я могу направить новое поколение, подсказать, как именно воплотить в жизнь их необычные, но очень полезные для общества идеи», — поделился своими впечатлениями Алексей.

Акселерационная программа завершится 9 декабря. Сейчас участники под руководством трекеров готовятся к финальным мероприятиям. 7 и 8 декабря пройдет Demo-day, где команды представят экспертной комиссии свои проекты — их 111. И 9 декабря состоится публичная презентация лучших, по решению комиссии, стартапов и награждение выпускников акселерационной программы.