Сорокина поздравила юных рязанцев с победой во всероссийской олимпиаде «Арт-Успех»

Пост с поздравлением она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Рязанские школьники победили во всероссийской креативной олимпиаде «Арт-Успех», финал которой проходил в «Артеке». Пост с поздравлением в пятницу, 2 декабря, опубликовала мэр Рязани Елена Сорокина.

Всего в олимпиаде приняли участие 385 тысяч школьников. Среди них победителями оказались рязанцы — команда школы № 75, а лауреатом II степени — команда школы № 58.

«Такие результаты не случайны — ребята смогли показать себя на таком высоком уровне благодаря большой, кропотливой работе команды педагогов и наставников. В состязаниях нужно было продемонстрировать не только знания, но и креативный подход, эрудицию, кругозор, где-то проявить актерское мастерство, блеснуть талантами», — отметила Сорокина.

Она также поздравила директоров школ-победительниц с успехом всего коллектива и пообещала встретиться со школьниками.