Сорокина поздравила с 50-летним юбилеем Детскую школу искусств № 4

Она отметила, что ДШИ − уникальная школа, в которой впервые появилось типовое здание музыкальной школы, в которой объединили музыку и живопись, а также где появился детский оркестр русских народных инструментов.

В Рязани 50-летний юбилей отпраздновала Детская школа искусств № 4. Пост с поздравление в пятницу, 2 декабря, опубликовала мэр Рязани Елена Сорокина на своей странице во «Вконтакте».

Она отметила, что ДШИ — уникальная школа, в которой впервые появилось типовое здание музыкальной школы, в которой объединили музыку и живопись, а также где появился детский оркестр русских народных инструментов.

«Смотрела на детей, выступающих на сцене и ловила себя на мысли — какие же они талантливые! И вместе с тем — сколько терпения и мудрости нужно педагогам, чтобы научить детей извлекать из музыкального инструмента звук такой чистоты. Сколько нужно вдохновения, чтобы научить ребенка пользоваться кистью и красками!» — написала Сорокина.

Мэр добавила, что в четвертой школе собран уникальный, высокопрофессиональный педагогический коллектив.

«Задача администрации города — создавать условия для плодотворной работы. Один из последних, совместно реализованных проектов, — преображение прилегающей к школе территории. Рядом появилась парковка, асфальтированные дорожки, начали обустраивать сквер. Есть план — увековечить имя Евгения Григорьевича Попова, руководителя Рязанского академического русского народного хора, чьим именем названа школа, в сквере рядом со школой. Уверена, этот план обязательно осуществится», — заключила Сорокина.