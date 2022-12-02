Рязанское МЧС организовало мобильные пункты обогрева на территории региона

Они используются для водителей и пассажиров, которым необходимо согреться, подзарядить мобильные телефоны, выпить горячий чай. При необходимости могут быть организованы спальные места, люди смогут получить горячее питание.

В Рязанской области организовали мобильные пункты обогрева. Информация об этом в пятницу, 2 декабря, появилась на сайте регионального управления МЧС.

Как пишут в ведомстве, их развернули на случай образования длительных заторов на дорогих. Водители и пассажиры смогут их использовать для обогрева, чтобы подзарядить мобильные телефоны, выпить горячий чай. В МЧС добавили, что при необходимости могут организовать спальные места и выдать горячее питание.

«На данный момент пункты обогрева и питания в полной готовности базируются на территории 9 специализированной пожарно-спасательной части и 45 пожарно-спасательной части в Старожиловском районе. При ухудшении погодных условий мобильные пункты будут развернуты на автодорогах для оказания помощи водителям», — рассказали в ведомстве.