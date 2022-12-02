Рязанский суд назначил 7,5 лет колонии мужчине за попытку застрелить своего знакомого

В Рязани осудили 33-летнего мужчину, пытавшегося убить своего знакомого. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился 22 августа 2021 года. Тогда мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, несколько раз выстрелил в своего знакомого резиновыми пулями, а затем начал преследовать потерпевшего с топором. Последний успел покинуть место происшествия и обратился за медицинской помощью.

В результате мужчина остался жив. А злоумышленника осудили на 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.