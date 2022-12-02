Рязанские эксперты помогли вернуть почти 1,5 млн рублей, пострадавшие в пожаре

Рязанские эксперты помогли вернуть почти 1,5 млн рублей. Подробности в пятницу, 2 декабря, привела пресс-служба Банка России.

Рязанец принес в отделение банка 307 банкнот номиналом 5000 рублей. Предварительно, купюры побывали в пожаре, затем их тушили и пытались высушить. Денежные знаки были повреждены и при использовании практически рассыпались в руках. Кредитная организация передала купюры в рязанское отделение Банка России на экспертизу, где эксперты убедились, что деньги подлинные. Затем потребовалось подтвердить их платежеспособность.

Позже банк возместил владельцу купюр 1,5 миллиона рублей.

Как объяснили в банке, по закону подлинные поврежденные банкноты можно обменять совершенно бесплатно, но проверка занимает время. Для возмещения суммы нужно, чтобы сохранилось не менее 55% площади денежного знака, в противном случае он уже не подлежит обмену.

«Если ваши деньги повреждены, аккуратно соберите все фрагменты. Не доставайте купюры из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились: они могут пострадать еще больше, установить их подлинность и номинал будет сложнее. Чтобы максимально сохранить площадь пострадавших банкнот, их нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку», — посоветовала эксперт рязанского отделения Банка России Светлана Ларцева.

После экспертизы и положительного решения банк, куда человек изначально обратился, может выдать деньги наличными или зачислить их на счет, причем без ограничения суммы.