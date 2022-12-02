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Рязанская область получит из федерального бюджета деньги на строительство поликлиники в Дашково-Песочне
Более трех млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения регион получит в течение следующих трех лет. Первую часть выделят в 2023 году.

Рязанская область получит из федерального бюджета деньги на строительство поликлиники в Дашково-Песочне. Об этом рассказал депутат от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Маркаров.

Более трех млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения регион получит в течение следующих трех лет. Первую часть выделят в 2023 году. Деньги в том числе пойдут и на строительство поликлиники в Дашково-Песочне.

Макаров отметил, что это чрезвычайно востребованный объект, который давно ждут жители микрорайона.

Губернатор Павел Малков подчеркнул важность строительства поликлиники.

«Дашково-Песочня — крупный микрорайон, и он продолжает расти. Поликлиника — приоритетный объект. В соцсетях, на личных встречах мне не раз задавали вопросы о перспективах строительства. Теперь мы начали решать проблему. Участок под строительство определен, проект уже готов. Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену», — сказал глава региона.

По его словам, новая поликлиника обеспечит доступность первичной медпомощи жителям Дашково- Песочни. Также Малков отметил, что главная задача при строительстве — обеспечить эффективное использование бюджетных средств, «каждый рубль должен использоваться по целевому назначению».