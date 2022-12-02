Зеленский хочет запретить на Украине религиозные организации, связанные с Россией

Президент Украины заявил, что в стране нужно создать условия, при которых деятели, зависимые от страны-агрессора не смогут манипулировать украинцами.

Владимир Зеленский хочет запретить религиозные организации, связанные с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Украины заявил, что в стране нужно создать условия, при которых деятели, зависимые от страны-агрессора не смогут манипулировать украинцами.

Зеленский рассказал, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны обсуждались связи отдельных украинских религиозных кругов с Россией.

«СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций», — сказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения.