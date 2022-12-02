Пожару в михайловском магазине присвоили повышенный номер сложности

Сообщение о возгорании поступило в четверг, 1 декабря, в 21:31. В Михайлове загорелся магазин.

Пожару в михайловском магазине присвоили повышенный номер сложности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в четверг, 1 декабря, в 21:31. В Михайлове загорелся магазин. В тушении пожара участвовали 22 человека и девять единиц техники.

В 22:50 возгорание локализовали на площади 400 квадратных метров. В 23:37 — ликвидация открытого горения, в 00:40 — ликвидация пожара.

При пожаре никто не пострадал. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности.