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На врезавшегося в магазин «Бонте» на площади Свободы водителя «Волги» завели уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на магазин «Бонте» на площади Свободы. Об этом стало известно ГТРК «Ока».

Авария случилась ночью в понедельник, 21 ноября. Утром рязанцы обнаружили разбитым магазин «Бонте». Очевидцы сообщили, что стекла в трех блоках разбиты, железные основания павильона «ушли» внутрь помещения, батареи вывернуты. Павильон остался без отопления, но при этом магазин-кафе работает.

Позже стало известно, что момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как «Волга» ехала по встречке и врезалась в магазин.

Личности нарушителей установлены. Им грозит наказание по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».