Полицейские установили личность погибшего в ДТП в Клепиковском районе
Авария произошла утром в четверг, 1 декабря, на 430 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».
Установлена личность погибшего водителя легковушки в ДТП в Клепиковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла утром в четверг, 1 декабря, на 430 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».
55-летний житель Тумы на «ВАЗ-2115» столкнулся с грузовиком «ГАЗ», которым управлял 49-летний житель Спас-Клепиков.
От полученных травм водитель легковушки умер на месте ДТП.
Позже появились фото с места аварии. Проводится проверка.