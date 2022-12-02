Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе. Информация об этом в пятницу, 2 декабря, появилась на сайте регионального УМВД.

Трагедия случилась 22 ноября примерно в 04:35 на 167-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Там 32-летний мужчинана автомобиле «МАН» с полуприцепом врезался в металлическое ограждение, а затем полуприцеп протаранил автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 36-летний житель Москвы.

В ДТП погибли 33-летняя и 45-летний пассажиры автомобиля «Шкоды».

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.

Ранее в отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело.