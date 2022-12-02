Николай Любимов пообещал помочь семье пропавшего мобилизованного

Любимов рассказал, что к нему на прием пришла семья, с которой мужчина перестал выходить на связь месяц назад. Предположительно он находится в зоне спецоперации.

Николай Любимов пообещал помочь семье пропавшего мобилизованного. Об этом сенатор от Рязанской области написал на своей странице «ВКонтакте».

Любимов рассказал, что к нему на прием пришла семья, с которой мужчина перестал выходить на связь месяц назад. Предположительно он находится в зоне спецоперации.

«Взял вопрос на контроль, направлю запрос в Минобороны России. Если парень был мобилизован, мы будем об этом знать и сможем найти выход на него», — написал сенатор.