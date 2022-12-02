На Солотчинском мосту произошло два ДТП
Согласно сервису «Яндекс. Карты» на месте аварии образовался затор.
На Солотчинском мосту произошло два ДТП. Об этом
В пятницу, 2 декабря на мосту по направлению движения из Рязани произошло две аварии: в начале моста джип столкнулся с легковушкой, чуть подальше на дороге заметили развернутую легковушку. Автор фото предположил, что она столкнулась с другой машиной, которая стояла дальше на «аварийках».
Согласно сервису «Яндекс. Карты» на месте аварии образовался затор.