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На Солотчинском мосту произошло два ДТП
Согласно сервису «Яндекс. Карты» на месте аварии образовался затор.

На Солотчинском мосту произошло два ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Послушано у водителей Рязани».

В пятницу, 2 декабря на мосту по направлению движения из Рязани произошло две аварии: в начале моста джип столкнулся с легковушкой, чуть подальше на дороге заметили развернутую легковушку. Автор фото предположил, что она столкнулась с другой машиной, которая стояла дальше на «аварийках».

Согласно сервису «Яндекс. Карты» на месте аварии образовался затор.