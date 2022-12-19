Жителя Шацкого района осудят за убийство односельчанки

В Шацком районе 21-летнего молодого человека осудят за убийство односельчанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина обвиняется в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

4 сентября 2022 года обвиняемый во время бытового конфликта на фоне алкогольного опьянения ударил односельчанку, у которой находился в гостях, 40 раз ножом.

Также в июне 2022 года обвиняемый угрожал убийством и нанес ножевое ранение своему знакомому, с которым выпивал.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.