Зеленский заявил, что операция по «отвоеванию» Крыма «началась в головах людей»

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция по «отвоеванию» Крыма «началась в головах людей». Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передает RT .

«Я верю, что в сознании это отвоевывание уже началось», — сказал он.

Напомним, Крым стал регионом России в 2014 году после проведения там референдума. В Кремле неоднократно подчеркивали, что претензии на эту территорию получат должный ответ.