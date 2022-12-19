Военный эксперт Литовкин: Россия начнет наступление на Украине после Нового года

Он прокомментировал информацию издания The New York Times. После визита Владимира Путина в штаб спецоперации газета сообщила, что Россия готовится к наступлению на Украине.

Военный эксперт Литовкин: Россия начнет наступление на Украине после Нового года. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил в беседе с « МК ».

Он прокомментировал информацию издания The New York Times. После визита Владимира Путина в штаб спецоперации газета сообщила, что Россия готовится к наступлению на Украине. Литовкин отметил, что верховный главнокомандующий никогда не выпускал из вида проведение специальной военной операции, всегда контролировал и направлял.

Также эксперт отметил, что Россия, скорее всего, будет наступать после Нового года.

«И визит Путина в штаб группировки здесь ни при чем. Территория России — Донбасс, Запорожская и Херсонская области — еще не полностью освобождена от националистов. Наша задача — восстановить территориальную целостность этих областей. Это очевидно», — сказал Литовкин.

Фото сайт Минобороны