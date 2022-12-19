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В Рязанской области школы получили 55 новых автобусов
В текущем учебном году закупили 19 автобусов «ПАЗ» вместимостью 33 пассажира, 16 автобусов «ПАЗ», рассчитанных на 29 мест каждый и 20 машин «ГАЗ» — на 16 мест.

В понедельник, 19 декабря, состоялась церемония передачи транспорта районным общеобразовательным организациям.

Губернатор Павел Малков рассказал, что автобусы закупили с помощью средств федерального бюджета и распределили с учетом потребностей школ и пожеланий жителей.

«Как говорил ранее — это лишь начало работы. Системной и слаженной работы. Школа — это второй дом для ребенка. Наша задача сделать его уютным и безопасным», — сказал Малков.

Всего в регионе детей до школы возят 329 единиц транспорта. Парк ежегодно обновляется за счет средств регионального и федерального бюджетов. В текущем учебном году закупили 19 автобусов «ПАЗ» вместимостью 33 пассажира, 16 автобусов «ПАЗ», рассчитанных на 29 мест каждый и 20 машин «ГАЗ» — на 16 мест.

Они будут использоваться для перевозки детей в Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Михайловском, Пителинском, Пронском, Путятинском, Рыбновском, Ряжском, Рязанском, Сапожковском, Сараевском, Скопинском, Сасовском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах, а также в городах Рязань и Скопин.