В Рязани пройдет конференция для бизнеса «Кибернетические системы управления деятельностью»

Рязанцам расскажут о современных ИТ-технологиях, позволяющих осуществлять разработку автоматизированных систем управления деятельностью.

Во вторник, 20 декабря, в «Точке кипения» состоится первая научно-практическая конференция «Кибернетические системы управления деятельностью». Организатором выступил отечественный разработчик «БизнесИнтерСофт» при участии АНО «Цифровой регион» и Агентства развития бизнеса Рязанской области.

Рязанцам расскажут о современных ИТ-технологиях, позволяющих осуществлять разработку автоматизированных систем управления деятельностью. Кроме того, слушатели узнают о цифровых решениях для повышения производительности труда и эффективности управления.

Как отметили организаторы, конференция будет полезна тем, кто заинтересован в обмене практическим опытом создания ИТ-решений для автоматизации управления. Во время конференции пройдет круглый стол по теме «Реализация стратегии управления деятельностью». Слушатели узнают об архитектурных решениях кибернетических систем управления деятельностью, инструментах, необходимых для реализации Кибер-управления, передовых инструментах цифровой настройки бизнеса и о многом другом.