Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-3°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-3°
ЦБ USD 64.61 0.31 17/12
ЦБ EUR 68.78 0.33 17/12
Нал. USD 67.65 / 69.6 19/12 14:35
Нал. EUR 71.01 / 71.36 19/12 14:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
3 745
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
18 533
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
9 453
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
15 078
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Песочне заживо пытались сжечь собак
В полицию подали заявление о жестоком обращении с животными.

В субботу, 17 декабря, в Песочне пытались заживо пытались сжечь собак. Об этом сообщили в группе «Cлужба по контролю за безнадзорными животными» «ВКонтакте».

В посте отмечается, что у дома № 31 по улице Зубкойвой живут собаки, которых любят местные жители. Однако один из жильцов дома в общем чате поднимал тему бездомных собак и предлагал их отравить, выложив видео об этом и подробную инструкцию.

«В этот раз эти люди решили поступить кардинально — подожгли будки вместе с собаками, выход из будки закрыли, чтоб собаки заживо сгорели», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, собак спасли председатели (женщина и мужчина) ТСЖ по улице Зубковой, дом № 31, и двое мужчин с улицы Зубковой, дом № 30. «В итоге эти живодеры, пьяные, ударили женщину и двух мужчин, которые спокойно пытались с ними разговаривать!» — добавил очевидец.

В полицию подали заявление о жестоком обращении с животными.

Кроме того, по словам зоозащитников те, кто пытаются избавиться от собак, разбросали по двору отраву для животных. Как утверждается в сообщении, одну ручную собаку с клипсой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, она пропала.

«Жители этих двух домов, которые очень агрессивно настроены к бездомным животным, обещают уничтожить собак и отравить их до сих пор! Не стесняются в своих высказываниях и под постами в социальных сетях», — добавили в посте.

Полиция начала проверку.