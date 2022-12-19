В Песочне заживо пытались сжечь собак

В полицию подали заявление о жестоком обращении с животными.

В субботу, 17 декабря, в Песочне пытались заживо пытались сжечь собак. Об этом сообщили в группе «Cлужба по контролю за безнадзорными животными» «ВКонтакте».

В посте отмечается, что у дома № 31 по улице Зубкойвой живут собаки, которых любят местные жители. Однако один из жильцов дома в общем чате поднимал тему бездомных собак и предлагал их отравить, выложив видео об этом и подробную инструкцию.

«В этот раз эти люди решили поступить кардинально — подожгли будки вместе с собаками, выход из будки закрыли, чтоб собаки заживо сгорели», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, собак спасли председатели (женщина и мужчина) ТСЖ по улице Зубковой, дом № 31, и двое мужчин с улицы Зубковой, дом № 30. «В итоге эти живодеры, пьяные, ударили женщину и двух мужчин, которые спокойно пытались с ними разговаривать!» — добавил очевидец.

В полицию подали заявление о жестоком обращении с животными.

Кроме того, по словам зоозащитников те, кто пытаются избавиться от собак, разбросали по двору отраву для животных. Как утверждается в сообщении, одну ручную собаку с клипсой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, она пропала.

«Жители этих двух домов, которые очень агрессивно настроены к бездомным животным, обещают уничтожить собак и отравить их до сих пор! Не стесняются в своих высказываниях и под постами в социальных сетях», — добавили в посте.

Полиция начала проверку.