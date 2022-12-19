В рязанском райцентре из-за задымления в многоквартирном доме эвакуировали людей

Ранее все 12 квартир в этом доме получили дети-сироты.

В Милославском из-за задымления в многоквартирном доме эвакуировали пять человек. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Сообщение о пожаре в доме № 25 на улице Ленина поступило в субботу, 17 декабря, в 20:08. Ранее все 12 квартир в этом доме получили дети-сироты.

На месте пожарные увидели сильное задымление в коридорах на первом и втором этажах, а со второго этажа доносились крики о помощи. Пятерых жильцов второго этажа эвакуировали.

Выяснилось, что задымление произошло из-за непотушенной сигареты, которую бросили в подъезде. Очаг в коридоре первого этажа ликвидировали. Пострадавших нет.