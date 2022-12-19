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В «Фотодоме» покажут выставку рязанской художницы «Мадам, уже падают листья…»
В экспозицию вошли около 60 новых работ, созданных Надеждой Блиновой в 2022 году пастелью, гуашью, тушью, а также с использованием аппликации.

В среду, 21 декабря, в 15:00 в «Фотодоме» откроется выставка рязанской художницы Надежды Блиновой «Мадам, уже падают листья…».

В экспозицию вошли около 60 новых работ, созданных в 2022 году пастелью, гуашью, тушью, а также с использованием аппликации. Город юности и зрелости и люди, которые в нем жили и живут, — вот две главные темы, которые переплетаются и создают, по словам Надежды Блиновой, «жизненное пространство и завихрения в нем».

Надежда Блинова — член Союза журналистов с 1990 года, член Союза художников с 1998 года. Окончила Рязанское художественное училище и Московский полиграфический институт. Участник областных, региональных и республиканских выставок.

Выставка продлится до 19 января по адресу «Фотодома» — Рязань, улица Почтовая, дом № 58. «Фотодом» открыт ежедневно, кроме воскресенья с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

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