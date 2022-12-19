В Ермиши остановили пьяного водителя

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол.

В Ермиши остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Ленина полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Медосвидетельствование показало 0,386 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.