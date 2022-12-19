В Екатеринбурге в канаве нашли тело насмерть замерзшего подростка

14-летний подросток не вернулся домой 17 декабря.

В Екатеринбурге в канаве нашли тело подростка. Об этом пишет портал «Екатеринбург онлайн».

14-летний подросток пропал 17 декабря. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что мальчик не вернулся домой.

Как сообщили журналисты «Четвертого канала», тело ребенка нашли в канаве в Базовом переулке. Предположительно, мальчик умер от переохлаждения.

Со ссылкой на собственный источник, телеканал уточнил, что подросток был в гостях у друзей, где они употребляли медицинские препараты — обезболивающее с побочными эффектами. В какой-то момент произошла ссора и мальчика выгнали из квартиры.

Фото портал «Екатеринбург онлайн»