В Дашково-Песочне иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в 19:10 на улице Советской Армии около дома № 5.

В Дашково-Песочне иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в 19:10. На улице Советской Армии около дома № 5 27-летний житель Рязани на Kia Ceed наехал на 72-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.