В Дашково-Песочне иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в 19:10 на улице Советской Армии около дома № 5.
В Дашково-Песочне иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в 19:10. На улице Советской Армии около дома № 5 27-летний житель Рязани на Kia Ceed наехал на 72-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерка получила травмы, ей оказали медпомощь.
Проводится проверка.