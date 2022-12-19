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Рязанский приборный завод представил медицинское оборудование на выставке «Здравоохранение 2022»
Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в работе форума «Российская неделя здравоохранения».

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в работе форума «Российская неделя здравоохранения».

В рамках мероприятия на выставке «Здравоохранение 2022» в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ» были представлены образцы медицинской продукции предприятия. На стенде демонстрировались магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», кресло «РелаксМаг», а также серия приборов для измерения внутриглазного давления и лечения глазных заболеваний торговой марки diathera.

Внимание посетителей привлекла новая разработка предприятия — магнитотерапевтическое кресло «РелаксМаг».

Изделие предназначено для лечения широкого перечня заболеваний методом, основанным на дозированном воздействии на организм человека слабыми частотно-модулированными магнитными полями. В результате должны нормализоваться обменные процессы, ускориться процесс выздоровления. «РелаксМаг» рекомендован к применению при таких заболеваниях, как остеохондроз, межреберная невралгия, переломы, ушибы, период предоперационной и постоперационной подготовки.

«Следуя тенденциям рынка, мы совершенствуем наши изделия и работаем над новинками, применяя инновационные разработки, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — „РелаксМаг“ продолжает заводскую линейку магнитотерапевтического оборудования. Устройство насчитывает 50 лечебных программ, но, учитывая, что оно оборудовано интеллектуальными модулями, есть возможность расширять функциональные возможности аппарата: управлять динамикой магнитного поля, воздействовать на проблемные участки или на все тело пациента. Наряду с улучшением технических характеристик нам удалось обеспечить снижение себестоимости кресла „РелаксМаг“ по сравнению с комплексом „Мультимаг“, а также сократить эксплуатационные расходы.

В настоящее время успешно завершены доклинические и клинические испытания макетного образца, а также проведены технические испытания опытного образца. В 2023 году мы планируем подать документы в Росздравнадзор на регистрацию изделия и после ее завершения приступить к серийному производству».

Область применение кресла «РелаксМаг» — от физиотерапевтических кабинетов поликлиник, больниц, госпиталей, профилакториев и санаториев, центров здоровья и реабилитации до спортивных учреждений и фитнес-центров.

Специалисты предприятия, работавшие на выставке, ознакомили посетителей с медицинским оборудованием, ответили на интересующие вопросы, представили актуальную информацию по изделиям.

Выставка «Здравоохранение» — главная отечественная площадка для демонстрации новых разработок медицинской техники, современных расходных материалов и инновационных товаров медицинского назначения. В мероприятии приняли участие около 700 компаний из девяти стран.