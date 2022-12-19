Рязанский минздрав опроверг закрытие детского отделения в наркодиспансере

В областном клиническом наркологическом диспансере проведут реструктуризацию детского отделения.

Рязанский минздрав опроверг закрытие детского отделения в наркодиспансере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В областном клиническом наркологическом диспансере проведут реструктуризацию детского отделения. В минздраве пояснили, что стационарное лечение для детей в настоящее время составляет 14 дней. Но по данным статистики за последние годы структура потребления психоактивных веществ у детей и подростков изменилась. Поэтому в диспансере организуют длительную комплексную медико-психологическую реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних.

Она будет проводится многопрофильной бригадой и по длительности составит до 90 дней. Одновременно реабилитацию будут проходить максимум 10 человек. Адрес отделения сохранится на прежнем месте: проезд Яблочкова, дом № 5-а.

Ранее заведующий детско-подростковым отделением областного наркодиспансера Александр Шишков в интервью сообщил , что администрация областного наркодиспансера приняла решение о сокращении с февраля 2023 года детского отделения, и передаче стационарного и амбулаторного отделений, занимавшихся детьми — в ведение взрослого подразделения диспансера.

Фото из группы рязанского минздрава «ВКонтакте»