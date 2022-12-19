РНПК победила на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Церемония награждения прошла в областном правительстве. Таким образом предприятие прошло в следующий этап конкурса — федеральный.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Церемония награждения прошла в областном правительстве. Таким образом предприятие прошло в следующий этап конкурса — федеральный.

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась рассказала, что компания прилагает много усилий, чтобы вести успешную деятельность и быть конкурентоспособным предприятием.

«Кадры — это наша основная движущая сила. Мы ведем большую работу по подготовке, переподготовке, качественному обучению и приумножению кадрового потенциала завода», — сказала Балась.

Также руководитель подчеркнула, что на предприятии работает Учебный центр для адресной подготовки и переподготовки персонала, образовательные проекты по подготовке будущих специалистов проводятся в 43 школе и в Рязанском государственном радиотехническом университете, тесно работаем с колледжем электроники.

«Нам приятно, что работа в этой области высоко оценена экспертами конкурса», — подытожила Наталья Балась.

В Рязанской НПК система развития кадров охватывает все категории работников и способствует формированию навыков эффективной работы. В числе приоритетов — подготовка производственного персонала и формирование команды управленцев. Ежегодно на предприятии реализуются программы профессионального образования, дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), короткие курсы и программы целевого назначения.

На заводе созданы все условия для профессионального и личностного роста молодых специалистов, действует программа «Три ступени», мероприятия которой позволяют раскрыть потенциал вчерашних выпускников вузов, развить профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции.

Еще одно приоритетное направление деятельности предприятия — формирование внешнего кадрового резерва. Пять лет завод успешно реализует образовательный проект «Роснефть-класс» в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз- предприятие». Проект по довузовской подготовке будущих химиков реализуется в школе No43. В 2022/2023 учебном году в 10"Б" «Роснефть- классе» обучается 20 человек.

Ключевыми региональными поставщиками молодых рабочих и молодых специалистов для РНПК являются Рязанский колледж электроники, в котором обучают по востребованным для предприятия специальностям — «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» и Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина, где с 2011 года по инициативе завода открыто направление подготовки «Химическая технология» для обучения бакалавров и магистров.

Ежегодно РНПК принимает на производственную, преддипломную и ознакомительную практику студентов вузов и сузов, обучающихся по направлениям подготовки в области нефтепереработки, автоматизации технологических процессов и производств, тепло- и энергоснабжения. В 2022 году в РНПК ознакомительную, производственную и преддипломную практику прошли 100 студентов вузов и сузов.