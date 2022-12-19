Путин подписал закон о размере МРОТ на 2023 год

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о размере МРОТ на 2023 год. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля в месяц «с ростом на 6,3% к предыдущему году».

Уточняется, что МРОТ будет выше прожиточного минимума на 4%, а соотношение с медианной зарплатой за 2021 год — 45,9%. Ранее соотношение составляло 42%.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.