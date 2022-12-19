Песков назвал безосновательными публикации о том, что Путин хочет принудить Минск к участию в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что Владимир Путин едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации. Об этом передает РИА Новости .

В понедельник Путин прилетит в столицу Белоруссии, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Помимо него, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. В связи с этимпоявилась информация, что Путин едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.

Представитель Кремля назвал подобные публикации глупыми и безосновательными измышлениями.