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«Коммерсант»: с 1 января в России подорожает техосмотр
С октября в России действует приказ ФАС о предельных тарифах на ТО, размер которого устанавливают власти каждого региона самостоятельно каждый год.

С 1 января в России техосмотр легковых машин подорожает на 57%. Об этом пишет «Коммерсант».

С октября в России действует приказ ФАС о предельных тарифах на ТО, размер которого устанавливают власти каждого региона самостоятельно каждый год. Расчет должен учитывать сведения о фонде оплаты труда, ремонте оборудования и так далее. Тарифы на следующий год необходимо утвердить не позднее 20 декабря.

Уточняется, что если данные присылают менее половины действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на техосмотр не могут быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубля для мотоциклов, 1 560 — 1 880 рублей для автобусов, 900-1 960 рублей для грузовиков.

Как пишет издание, после анализа документов 45 регионов выяснилось, что в среднем техосмотр подорожает на 57% для легковушек, а большинство регионов сразу подняли цены до 913 рублей.

Больше всего тарифы вырастут в Орловской (в три раза) и Омской областях (в 2,4 раза), а также в республике Хакасия (в два раза). Меньше всего в Приморье (на 3,9 процента) и Мурманской области (на 6%). Самый дорогой тариф на техосмотр установят в Санкт-Петербурге — 1 540 рублей. Таким образом старый тариф в 881 рубль проиндексируют на 75,2%.

В ФАС изданию заявили, что собираются проанализировать новые тарифы в регионах после их окончательного утверждения.