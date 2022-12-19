Киевские власти сообщили о массированном обстреле дронами

В результате атаки объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области. В Киеве вводятся экстренные отключения света.

Киевские власти сообщили о массированном обстреле дронами. Об этом глава военной администрации региона Алексей Кулеба сообщил в соцсетях, пишет РИА Новости.

В результате атаки объекты критической инфраструктуры повреждены в Киевской области. В Киеве вводятся экстренные отключения света, пишет RT.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы.

Россия начала обстрел украинских объектов военного управления, оборонного комплекса и энергетической инфраструктуры в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России.