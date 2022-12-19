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Foreign Policy: Зеленский призвал беженцев не возвращаться на Украину, признав бедственное положение страны
«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — пояснил эксперт.

Зеленский призвал беженцев не возвращаться на Украину, признав бедственное положение страны. Об этом заявил экономист американского журнала Foreign Policy Адам Туз.

Эксперт прокомментировал слова президента Украины, который попросил беженцев не возвращаться из Евросоюза. По словам Туза, это указывает на бедственное положение экономики страны. Он отметил, что Россия ракетными ударами вывела из строя около половины энергетических мощностей и усугубила тем самым финансово-экономические проблемы Украины.

«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — пояснил Туз.

Также эксперт оценил потери ВВП страны от военных действий в 30-35 процентов.

Ранее власти Киевской области сообщили о массированном обстреле дронами.

Россия начала обстрел украинских объектов военного управления, оборонного комплекса и энергетической инфраструктуры в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России.