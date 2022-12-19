Депутата Госдумы задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Пирога задержали за оскорбления полицейского, когда он отказался платить за счет в ресторане.

Депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Пирога задержали в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал BAZA со ссылкой на очевидцев.

Чиновник, в прошлом чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе, сидел в ресторане с друзьями и смотрел финал чемпионата мира по футболу в ожидании самолета. Когда ему принесли счет в 20 тысяч рублей, он отказался платить.

Сотрудники ресторана вызвали полицейских, с которыми депутат начал ругаться. В итоге его задержали за оскорбления полицейского и доставили в отделение.