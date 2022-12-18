Зеленский заявил о сложной ситуации с водоснабжением на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране наблюдаются большие проблемы с водоснабжением. Также сложная ситуация с тепло- и электроснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране наблюдаются большие проблемы с водоснабжением. Также сложная ситуация с тепло- и электроснабжением.

«Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды», — заявил Зеленский в своем видеообращении в Telegram -канале.

Он отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Киеве и области, Виннице, Львове и области. Во многих других регионах тоже наблюдаются масштабные отключения, добавил Зеленский.

Президент Украины также сообщил о необходимости большого объема работ, чтобы стабилизировать энергосистему.

Напомним, ранее жителей Киева призвали запастись водой для бытовых и технических нужд.