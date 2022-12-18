В Сасове инспекторы ДПС остановили пьяного водителя

Сотрудники ДПС в Сасове остановили автомобиль «Лада Калина», которым управлял нетрезвый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС в Сасове остановили автомобиль «Лада Калина», которым управлял нетрезвый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При общении с водителем инспекторы установили, что 48-летний водитель имеет характерные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного, неустойчивость походки, красное лицо.

Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат показал наличие 0,634 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления машиной. Ему грозит административная ответственность: штраф 30000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.